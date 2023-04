Inter, Inzaghi: «I ragazzi hanno fatto una grande gara contro una squadra forte»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset al termine della vittoria in Champions League contro il Benfica

PARTITA– «I ragazzi hanno fatto una grande gara contro una squadra forte e in uno stadio caldo. Abbiamo vinto il primo round contro una squadra forte, c’è grande soddisfazione ma nulla è chiuso. Le ultime partite non erano state coronate con il successo ma erano state fatte tre ottime gare. Siamo in un grande momento di fatica ma dobbiamo andare oltre»

SPERANZA- «Ero molto speranzoso, avevo visto la squadra giocare come piace a me. Bisogna essere lucidi ad analizzare come si sta in campo e come si maturano i risultati»

SCREZI- «Io lavoro per il bene dell’Inter, nessuna rivincita. Le critiche è giusto ascoltarle, sapere da dove arrivano»