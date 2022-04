Inter, Inzaghi: «Il gol di Arnautovic ci ha penalizzati, ma mancano ancora 5 gare»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta in rimonta subita dai nerazzurri sul campo del Bologna

AMAREZZA – «C’è delusione come normale che sia dopo una partita persa in questo modo. Radu ha fatto un errore come poteva capitare a chiunque altro, chiaramente quando sbaglia un portiere è più evidenziato. Tra tre giorni si torna in campo e dobbiamo ripartire, sapendo che non siamo più padroni del nostro destino»

RETE – «Il gol di Arnautovic ci ha penalizzato perchè eravamo in un ottimo momento, il neo è non aver raddoppiato in quel momento. Un gol così è evitabile, abbiamo pagato questa disattenzione, abbiamo approcciato bene nella ripresa e poi ci siamo innervositi. Abbiamo comunque creato un’altra occasione, è normale che è una sconfitta che brucia ma dobbiamo andare avanti»

CONDIZIONAMENTI – «Non deve condizionare le cose, ora ci tocca rincorrere e lo abbiamo già fatto. Sappiamo che dobbiamo vincere tutte le gare e dobbiamo guardare anche agli altri»

GIOCO – «Non c’era molta profondità, se vai sul 2-1 l’inerzia della partita cambia, sappiamo che le partite sono così, dobbiamo andare avanti sapendo che ci mancano 25 giorni e 5 partite da fare nel migliore dei modi»

EPISODIO – «Siamo mancati nell’occasione di Arnautovic, avevamo approcciato bene e serviva più concentrazione, il gol te lo devono fare in un altro modo. Barrow non può crossare così e non dovevamo concederci queste leggerezze in un momento così delicato»