Inter, Inzaghi: «Lautaro è uno dei nostri leader. Rimpianti? In 18 mesi fatte cose positive»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

LAUTARO – «Di leader ce ne sono tanti. Lui è qui da tanti anni e per noi è importantissimo. Noi dobbiamo continuare così»

RIMPIANTI – «Chiaramente sì, potevamo fare di più in campionato. Ma in questi 18 mesi abbiamo anche fatto cose buonissime. Da qui alla fine abbiamo ancora tantissime partite e dobbiamo fare come stasera».

