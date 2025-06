Inter, nuovo Tapiro d’Oro per Simone Inzaghi dopo la sconfitta in Champions League: «Fa male, ma lo accettiamo» – VIDEO

Inter, dopo la nettissima sconfitta subita in finale di Champions League Striscia la Notizia ha consegnato a Simone Inzaghi il Tapiro d’Oro

Ancora un tapiro d’oro per Simone Inzaghi, stavolta di formato maxi. L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato oggi il “premio” all’allenatore dell’Inter per via della pesantissima sconfitta maturata ieri sera in finale di Champions League contro il PSG per 5 a 0. Questa l’anticipazione pubblicata sui canali social ufficiali del programma: l’intervista completa andrà in onda nella puntata di domani sera. Il tecnico piacentino ha risposto così sul KO contro i parigini, mentre non ha risposto alle domande sul proprio futuro.

TAPIRO D’ORO INZAGHI – «Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere».