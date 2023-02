Inter, Inzaghi: «Un piacere vedere la mia squadra in campo. Lautaro? Gioca a livelli spaventosi»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Milan

«E’ stata una partita importante. Ho fatto i complimenti alla squadra per come hanno giocato compatti, concentrati e vincere due derby in venti giorni non è semplice. Abbiamo dominato e ora pensiamo a recuperare bene le energie e alcuni giocatori per continuare a fare bene. Milan a specchio? Se ne parlava da qualche giorno e mi sono concentrato soltanto sulla mia squadra. Al di là dello schieramento ho detto ai ragazzi di portare avanti i concetti messi in campo contro l’Atalanta. Lautaro? Lui dall’anno scorso sta giocando a livelli strepitosi con un rendimento costante e non ha mai riposato. Se lo merita per come lavora tutti i giorni. Parlare solo di lui è riduttivo, stasera un piacere vedere la mia squadra in campo. Obiettivo? Il nostro dovere è andare avanti in tutte le competizioni. Guardiamo a noi stessi e continuiamo così».