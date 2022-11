Inter, la reazione che serviva e il segnale è arrivato

L’Inter è andata sotto, ha rimontato e ha sofferto ma ha portato a casa tre punti pesantissimi dalla trasferta di Bergamo

Primo scontro diretto vinto e fatto con una reazione davvero importante. La squadra di Gasperini era partita forte e con il rigore di Lookman aveva indirizzato la sfida a proprio vantaggio. Stavolta i nerazzurri non si sono scomposti e hanno subito fatto fronte comune per ribaltare l’esito negativo degli eventi. Il pari di Dzeko è il punto della consapevolezza. Nella ripresa ancora il bosniaco e poi l’autogol di Palomino indirizzano la sfida per la squadra di Inzaghi. Poi il 2-3 dello stesso difensore e la sofferenza finale. L’Inter regge e dà continuità alla grande vittoria col Bologna. Ora due mesi di sosta prima di tornare in campo il 4 gennaio contro il Napoli.