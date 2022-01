Inter, ironico striscione della Curva a Bergamo verso Bonucci – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Striscione ironico della Curva Nord a Bergamo sulla mancata sostituzione di Bonucci in occasione della Supercoppa – FOTO

Leonardo Bonucci, pur non avendo giocato Inter–Juventus di Supercoppa Italiana, è in un certo senso il personaggio del match. Il difensore era pronto ad entrare per prendere parte alla lotteria dei rigori, su insistente richiesta di fallo tattico da parte di Allegri per fermare il gioco. Così non è stato, perché Sanchez ha mandato in frantumi all’ultimo secondo le speranze bianconere.

E oggi così, a Bergamo, la Curva Nord dell’Inter ha esposto uno striscione fuori dallo stadio dove stasera si giocherà il match con l’Atalanta. “Per favore, posso entrare?”. Di fianco proprio Leonardo Bonucci, con la mano alzata.