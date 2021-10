Inter Juve, Dybala si allena con il gruppo: la Joya ci sarà a San Siro

Paulo Dybala sarà a disposizione per il derby d’Italia contro l’Inter.

Il numero 10 della Juventus questa mattina ha svolto per la prima volta intera seduta di allenamento in gruppo. Grande notizia per Allegri che potrà contare, più probabilmente a partita in corso, nella super sfida di San Siro. La Joya si era infortunato lo scorso 26 settembre nel match contro la Sampdoria.