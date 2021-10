Inter-Juventus, a San Siro un ospite d’eccezione

A vedere Inter-Juventus sugli spalti di San Siro c’è anche un ospite d’eccezione

Dopo essere stato a Pisa per osservare Lorenzo Lucca, Roberto Mancini è andato a San Siro per vedere Inter-Juventus. Sono tanti i giocatori della sua Nazionale impegnati. Da Barella a Locatelli, passando per Bernardeschi, che però è dovuto uscire per un problema alla spalla.

Uno dei trascinatori di Euro2020 però è partito dalla panchina. Federico Chiesa, infatti, non è stato scelto come titolare da Allegri.