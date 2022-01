Inter, la promessa di Raiola in caso di addio di De Vrij

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Se Stefan de Vrij saluterà l’Inter, il suo agente, Mino Raiola, avrebbe promesso una cosa al club nerazzurro

Stefan de Vrij sembra il candidato maggiore a salutare l’Inter al termine della stagione. Il difensore olandese andrà in scadenza nel 2023 e i discorsi per il rinnovo non sono ancora partiti.

Come riporta calciomercato.com, nel caso di addio in estate, il suo agente, Mino Raiola, avrebbe promesso ai nerazzurri di garantirgli un guadagno tra i 20 e i 25 milioni di euro.