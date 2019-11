Inter, Lazaro: «Conte? Mi ha voluto lui, è di livello mondiale»

Inter, parla Valentino Lazaro: «Conte? Mi ha convinto a venire, mi voleva. Lui è un allenatore di livello mondiale. Sull’esordio…»

Valentino Lazaro, acquisto estivo dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Berliner Kurier. Ecco le parole dell’esterno, che ha trattato svariati temi:

«Conte è l’uomo che alla fine mi ha convinto a venire a Milano. Mi voleva assolutamente e me lo ha chiarito in anticipo in molte telefonate. Conte è un allenatore di livello mondiale. Ambientamento? C’erano tante cose nuove. Un club più grande con ambizioni ancora più grandi, i nuovi compagni, la lingua. L’esordio? Un momento molto particolare, per il quale ho lavorato duramente».