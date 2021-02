Inter, le condizioni di Vidal: possibile forfait contro la Lazio

Arturo Vidal è alle prese con i postumi del trauma al ginocchio sinistro subito contro la Fiorentina. Le ultime sulle sue condizioni

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la presenza in campo di Arturo Vidal domenica prossima contro la Lazio in campionato al momento è da valutare. Il cileno è alle prese con i postumi del trauma al ginocchio sinistro subito contro la Fiorentina.

Vidal avrebbe saltato comunque per squalifica il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus in programma martedì sera. Per quanto riguarda il derby del 21 febbraio, ad oggi la sua presenza non è in dubbio.