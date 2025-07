Inter, Leoni la priorità, poi si ragionerà sulle cessione, Calhanoglu in primis

Inter, Leoni del Parma è la priorietà per sistemare la difesa: dopo di lui ogni nuovo acquisto dipenderà dal mercato in uscita

Priorità alla difesa, con il nome di Leoni in cima alla lista, ma ogni nuovo arrivo in casa Inter dipenderà dalle cessioni. È quanto emerso dal summit tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra andato in scena ieri nella sede di viale della Liberazione. Un incontro di circa due ore, come riportato dal Corriere dello Sport, per fare il punto sul mercato e sull’organizzazione estiva. L’allenatore rumeno, reduce dal Mondiale per club, ha espresso l’intenzione di restare costantemente coinvolto in tutte le scelte legate alla prima squadra, sottolineando come dopo gli arrivi di Sucic, Luis Henrique e Bonny, il prossimo innesto debba riguardare il reparto arretrato.

Leoni, 18enne centrale del Parma, è considerato da Chivu un giocatore già pronto, avendolo testato da vicino nell’esperienza crociata. Il problema è la resistenza del club emiliano e la necessità per l’Inter di trovare risorse: la possibile cessione di Bisseck in Premier per 35-40 milioni è vista come la chiave per sbloccare l’operazione.

Capitolo Calhanoglu: nessuna richiesta di cessione da parte del giocatore, ma la società ha già chiarito che non verrà trattenuto controvoglia. Tuttavia, chi vorrà il turco dovrà presentarsi con almeno 30 milioni. Sotto quella soglia non se ne parla. Ad oggi il Galatasaray non ha avanzato offerte ufficiali, ma resta in allerta. Intanto Chivu si è detto fiducioso di poter ricucire anche lo strappo con Lautaro, forte di un’esperienza che gli consente di gestire dinamiche di spogliatoio complesse.

In caso di addio di Calhanoglu, il nome in cima alla lista dei sostituti resta Ederson, ma l’Atalanta lo ha dichiarato incedibile. Rios del Palmeiras resta una pista concreta, anche se la concorrenza della Roma potrebbe complicare le cose. Al momento, però, l’Inter non è in grado di formulare un’offerta formale al club brasiliano. Per quanto riguarda la preparazione, raduno fissato il 26 luglio per i reduci dal Mondiale per club, qualche giorno prima per gli altri. In programma anche un’amichevole generale a Monza, con possibile test aggiuntivo contro l’Olympiacos.