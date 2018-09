Inter, 4 grandi esclusi dalla Champions: Gagliardini vicino al taglio

Si va verso l’esclusione di Roberto Gagliardini dalla lista Champions. L’Inter deve fare dei tagli in base al costo del cartellino

Antonio Candreva farà parte della lista Champions dell’Inter, lo ha assicurato Luciano Spalletti dopo la sfida contro il Bologna in cui l’esterno ha trovato il primo go nerazzurro, a oltre un anno dal suo approdo in nerazzurro. Il tecnico dovrà fare delle scelte pesanti in vista del ritorno in Champions, a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finaziario. I nerazzurri dovranno tenere conto del prezzo pagato per il cartellino di ogni singolo calciatore e dovranno fare delle scelte difficili, dolorose. L’Inter dovrebbe tagliare Berni, Dalbert e Joao Mario ma anche Roberto Gagliardini.

Dovrebbe essere il centrocampista italiano ex Atalanta il quarto grande escluso dalla lista Champions nerazzurra. L’Inter deve rispettare le imposizioni per il Fair Play Finanziario (deve esserci il pareggio economico tra entrate e uscite con l’ultima lista, quella presentata nel 2016-17) e il costo del suo acquisto (27 milioni) è un problema per la compilazione della lista. Scelte difficili e dolorose per Luciano Spalletti. Con l’addio di Karamoh l’Inter era rimasta con 19 calciatori e dovrebbe inserire in extremis Di Gennaro come terzo portiere. Nella rosa sarebbe potuto rientrare anche Salcedo, arrivato in estate dal Genoa ma l’attaccante non sarà inserito nella lista: anche in questo caso ha pesato una valutazione di natura economica.