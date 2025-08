Inter, fiducia per Lookman ma spunta un’alternativa in Premier League: Nkunku

Inter, nonostante l’ottimismo e la fiducia per l’arrivo di Lookman in nerazzurro, la società guarda le alternative: piace Nkunku

La pista Xavi Simons è ormai sfumata: il talento olandese, in orbita PSG, è a un passo dal Chelsea e non sarà uno dei nomi su cui l’Inter potrà contare per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club nerazzurro resta però concentrato sull’obiettivo principale: Ademola Lookman, protagonista della scorsa stagione con l’Atalanta.

La trattativa con la Dea non si è ancora sbloccata. L’Inter ha presentato un’offerta complessiva da 45 milioni di euro, ma a Viale della Liberazione non è andata giù la risposta della dirigenza bergamasca: rifiuto secco, ma senza indicare una cifra precisa per chiudere. Un atteggiamento che ha infastidito l’ambiente interista, deciso a non fare rilanci “al buio”.

La strategia ora è chiara: attendere un segnale forte dal giocatore. Un primo indizio è già arrivato: Lookman ha rimosso ogni riferimento all’Atalanta dai suoi profili social, un gesto che in Viale della Liberazione è stato letto come un’apertura. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti per riaprire il dialogo con l’Atalanta, ma l’Inter non ha intenzione di farsi tirare in una lunga telenovela.

Nel frattempo, si valutano le alternative sul mercato. Tra i tanti nomi circolati, uno dei profili più affini a Lookman dal punto di vista tecnico è Christopher Nkunku. Il francese classe ’97 è passato lo scorso anno dal Lipsia al Chelsea per 65 milioni di euro più bonus, ma la sua prima stagione in Inghilterra è stata condizionata da diversi problemi fisici.

Al momento, i Blues non sembrano intenzionati a cedere il giocatore in prestito, ma i contatti con l’entourage del fantasista – secondo L’Équipe – restano vivi. L’ingaggio elevato e il costo dell’operazione rendono però Nkunku una soluzione complicata, da considerare solo in caso di rottura definitiva con Lookman.

L’Inter resta quindi alla finestra, con fiducia ma anche con la necessaria prudenza: il tempo delle offerte è finito, ora tocca ai segnali.