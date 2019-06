Inter Lukaku: Ausilio ha incontrato l’agente, intesa di massima con il giocatore

Si fa sempre più caldo l’asse Milano-Manchester per Romelu Lukaku: Piero Ausilio avrebbe incontrato l’agente del giocatore, Federico Pastorello

L’Inter vuole Romelu Lukaku. La pista che collega Milano a Manchester si fa sempre più calda con il giocatore che spinge per la cessione e lo United che lo elimina da tutte le immagini promozionali della prossima stagione.

Il Corriere dello Sport rilancia di un incontro avvenuto ieri sera tra Piero Ausilio e Federico Pastorello, agente del giocatore. Il legame tra Lukaku e Conte è forte e non a caso grazie a questo rapporto Romelu ha già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in nerazzurro. La strada non è in discesa viste le pretese dei Red Devils (70 milioni cash) ma ora l’Inter può puntare su un alleato forte per ammorbidire la dirigenza inglese.