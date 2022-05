Inter, Marotta: «Nei tre anni siamo stati i migliori. Futuro? Vogliamo essere ambiziosi»

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN

DELUSIONE – «Ringraziamo tutto il management e il pubblico, abbiamo registrato un milione e 200mila affluenze a San Siro. Con orgoglio nel triennio siamo stati i migliori per risultati e raggiungimento di obiettivi. Siamo un club forte e sappiamo che potremo dare tante altre soddisfazioni. Ringraziamo anche i giocatori per il valore e l’attaccamento, così come al tecnico che si è dimostrato giovane e di valore. Quando si arriva primi lo si merita e faccio i complimenti al Milan, ma se analizziamo il contesto globale i nostri numeri sono più importanti».

FUTURO – «Dobbiamo andare avanti nel rispetto della competitività e della sostenibilità C’è voglia di fare bene, la proprietà ci è vicina e con tali premesse continueremo. Vedere un pubblico così come quello di oggi è una pagina rara nel mondo del calcio. Mercato complicato ma vogliamo essere ambiziosi, sempre con coscienza e responsabilità. Sarà all’altezza della nostra società».

