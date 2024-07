Inter, Marotta fa IMPAZZIRE i tifosi: «Come presidente ho un UNICO obiettivo, vi PROMETTO questo»

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, sul futuro dei nerazzurri nella prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato l’inaugurazione dell’Inter Club di Mazara del Vallo.

PAROLE – «Cari amici e soci del club, un affettuosissimo saluto da parte mia. Spiace non essere con voi in questa serata speciale, avrei voluto partecipare ma impegni mi hanno tenuto lontano da Mazara. Non posso però che rallegrarmi con voi per questa iniziativa e per il calore anche virtuale e l’affetto che ci trasmettete sempre. Abbiamo bisogno di voi tifosi e speriamo sempre di regalarvi di emozioni forti. Personalmente vi ringrazio, ho assunto un ruolo apicale importante perché credo che questa Inter debba essere portata più in alto possibile e io personalmente sono convinto che tutte le componenti societarie faranno di tutto per regalarvi tante soddisfazioni Sarei venuto ben volentieri, anche perché le mie origini sono siciliane; mio padre, mia madre e mia sorella sono nati a Messina, quindi il sangue siculo c’è e per me è un motivo di grande orgoglio. Vi voglio ringraziare per l’attaccamento che avete verso i nostri colori. Il mio impegno è quello di potervi regalare, attraverso la squadra, delle soddisfazioni che meritate, anche maggiori rispetto a quelle della passata stagione che è stata coronata con la conquista dello Scudetto della seconda stella, che chiaramente è un onore per la nostra storia. Il ruolo di presidente dell’Inter è motivo di grande onore, che ripaga i sacrifici di tutta una carriera fatta partendo dalla gavetta. Mai avrei pensato di conquistare un traguardo del genere, sicuramente la prima cosa era dare il mio contributo per portare l’Inter a vincere. Pur non essendo paragonabile ai Moratti, ai Fraizzoli, ai Pellegrini, sono una persona che ama il calcio e l’Inter, quindi spero di potervi regalare tante soddisfazioni come quelle godute negli anni passati con gli altri presidenti. Infine, due promesse ai tifosi: La prossima estate verrò lì con molto piacere. Poi sicuramente posso dire ai presenti che faremo di tutto per continuare a vincere, ci mancherebbe. Mi impegno a venire lì portando con me un altro trofeo importante».