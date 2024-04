Inter, Marotta: «Scudetto? C'è voglia di esplodere, su Lautaro...»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sulla stagione e il futuro dei nerazzurri. I dettagli

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato a margine di un evento a Milano.

SCUDETTO – «C’è grande ottimismo dentro e voglia di esplodere e adrenalina forte: ma c’è il rispetto, manca ancora qualche punto. Cerchiamo di essere concentrati. Il Cagliari, ci dispiace ma si salva lo stesso, indipendentemente dal risultato di domenica».

ITALIANI – «Un capitano italiano proveniente dal settore giovanile? Lunedì a Udine, su 22 giocatori c’erano soltanto 3 italiani, i nostri: è evidente che il calcio oggi sia globale, il che rende più difficile che ci siano capitani italiani che arrivino dal settore giovanile».

DIMARCO – «Dimarco è sicuramente uno che personifica tanto la milanesità, è all’Inter fin da ragazzino: lui è veramente un ultras da questo punto di vista, impersonifica i valori dell’Inter. Però, anche per diventare capitano, bisogna andare a scuola: è giusto che lui possa arrivare a farlo quando magari Lautaro va… in pensione, per dire una forzatura. In questa Inter sono in tanti a essere meritevoli della fascia».

