Inter, Marotta raggiungerà la squadra in Portogallo in serata

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, raggiungerà la squadra a Oporto soltanto in serata

Come riportato oggi da Sky Sport, in vista di Porto Inter manca all’appello solo Beppe Marotta, che raggiungerà la squadra soltanto in serata.

Il motivo? Gli impegni dell’amministrato delegato in Lega lo hanno trattenuto, ritardando di conseguenza la partenza verso il Portogallo: contesto che avverrà, appunto, in serata.

