Inter, martedì la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile

L’Inter dovrebbe tornare martedì ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il via libera arrivato dal Viminale nelle scorse ore

Il Viminale ha dato il via libera agli allenamenti individuali per i tesserati degli sport di squadra e così l’Inter si sta già organizzando per tornare a faticare sui campi di Appiano Gentile.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri torneranno ad allenarsi a partire da martedì: previsti allenamenti individuali in massima sicurezza, ossia in piccolissimi gruppi scaglionati secondo quanto consentito dalle norme. I giocatori saranno in ogni momento lontani tra loro. Sky Sport aggiunge che per mantenere il distanziamento sociale saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario (in linea di massima un medico e un preparatore). Da ricordare che tutti i giocatori nerazzurri fuggiti all’estero sono tornati in Italia e hanno già scontato i 14 giorni di isolamento (Sanchez, rientrato per ultimo terminerà domani).