Inter-Milan semifinale Coppa Italia: le date della doppia sfida

La prima semifinale della Coppa Italia 2021-2022 sarà dunque il derby meneghino Inter-Milan: ecco le date della doppia sfida

Appena andato in archivio un derby, ecco all’orizzonte un nuovo Inter-Milan in programma nella semifinale di Coppa Italia.

Nerazzurri e rossoneri si affronteranno nella doppia sfida di andata e ritorno con calendario che prevede il primo match il 2 marzo (ma con possibilità di anticipo di un giorno) e il secondo in programma per il 20 aprile. Saranno i ragazzi di Pioli a giocare la prima in casa, complice anche il ranking inferiore rispetto ai cugini.