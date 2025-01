Inter Milan, si ferma Calhanoglu! Il turco ha lasciato il campo: le ultime sulle sue condizioni

Inter Milan, si ferma Hakan Calhanoglu! Il turco ha poi lasciato il campo: le ultimissime sulle sue condizioni

Nel finale di primo tempo l’Inter ha segnato andando in vantaggio con il Milan, squadre ancora in questo momento in campo a Riad, per giocarsi la finale di Supercoppa Italiana. Partita ancora aperta, con occasioni da una parte e dall’altra.

Brutte notizie però in casa Inter, che dovranno fare a meno per il resto del match di Hakan Calhanoglu, che ha chiesto il cambio per un problema all’adduttore, secondo quanto riporta Mediaset. Al suo posto Inzaghi ha mandato dentro Asllani. Le condizioni del turco saranno da monitorare.