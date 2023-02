Inter-Milan, un derby da dentro o fuori

Un derby che vale tutto, domani sera a San Siro Inter e Milan si giocano la possibilità di restare dentro al campionato

La distanza dal Napoli si fa ormai siderale. Tredici punti da recuperare per l’Inter e quindi per i rossoneri sono un divario difficile da colmare, soprattutto se gli azzurri dovessero continuare a giocare così. Per questo il derby di domani sera a San Siro rappresenta l’ultima possibilità per entrambe le squadre di restare dentro al campionato. Chi a tutto da perdere è la squadra di Inzaghi che vedrebbe sfumare in un momento tutto sommato positivo, tolta la sconfitta con l’Empoli, la possibilità di rincorrere Spalletti&Co. Pioli vuole riportare il morale e l’entusiasmo a una piazza ribollente e delusa da questo 2023. Il derby è sempre una partita a sé, chi vincerà? Difficile dirlo, ma sicuro sarà l’ultimo treno per entrambe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Inzaghi potrà contare sulla formazione che sin qui ha trainato il gruppo. Da capire con Skriniar come deciderà di muoversi dopo le voci uscite negli ultimi giorni di mercato. Lukaku scala posizioni e potrebbe anche insidiare Dzeko per una maglia da titolare. Per il resto pochi dubbi per il tecnico che giocherà a carte scoperte contro i cugini rivali.

Qualche dubbio in più per Pioli, soprattutto alla luce dei recenti risultati. Sistemare la difesa non di certo impassibile nelle ultime settimane e potrebbe anche optare per un cambio modulo. Dunque dubbi su dubbi per l’allenatore rossonero che in settimana a Milanello ha chiaramente lavorato più sulla testa dei suoi ragazzi che non tanto sull’aspetto tecnico. Ultima spiaggia per i rossoneri che non possono più sbagliare. Il derby può essere la svolta.