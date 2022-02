Inter Milan, Vieri: «È un derby pesantissimo. Inzaghi può tagliare fuori Pioli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex bomber italiano Vieri ha parlato in vista del derby tra Inter e Milan

Bobo Vieri, ex attaccante sia dell’Inter che del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby di sabato pomeriggio.

DERBY PESANTE – «Può essere un derby bellissimo, può pesare tantissimo. Se l’Inter vince, taglia fuori il Milan dalla corsa scudetto: potenziale +10, come li recuperi alla capolista che stiamo vedendo? Ad una squadra che si sta dimostrando anche spietata, quando serve? Io non sono di quelli che dicono che l’Inter ha già vinto il campionato a inizio febbraio: è presto».

INZAGHI – «La vera tattica che usa oggi Inzaghi è giocare il più possibile lo stesso calcio bello e divertente, sempre per vincere, che l’ha portato dov’è oggi. Dunque l’Inter giocherà come al solito, non cambierà qualcosa perché è il derby: cambiare in funzione dell’avversario può diventare una debolezza. Con Conte l’Inter giocava bene, con Inzaghi molto bene: punto. Porta avanti lo stesso discorso, ma lasciando ai suoi la maggior libertà».

