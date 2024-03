Inter, Moratti: «Per lo scudetto non c’è confronto, l’ho sempre detto»

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato dal centro sportivo nerazzurro.

INTER – «Ringrazio per l’invito, è una cosa molto simpatica, è un’emozione. L’Inter più bella di sempre? Può darsi, è veramente divertente. Ad essere sincero non mi aspettavo Inzaghi così bravo. E’ proprio bravo, è veramente bravo, è sinceramente bravissimo, l’Inter gioca proprio bene. Lautaro perfetto anche per la mia Inter ma avrebbe dovuto dare una spallata a Milito. Inzaghi non me lo aspettavo così, ma è davvero bravo e cresce sempre di più. L’Inter più bella di sempre? Difficile fare paragoni, può darsi, gioca bene ed è molto divertente. Il mio amore per l’Inter non finisce mai? Ma questa è l’Inter, è qualcosa di fondamentale. E’ una passione lunghissima, fortissima. Per tutta la mia famiglia, non solo per me»

SCUDETTO – «Per lo scudetto l’ho sempre detto, l’Inter è assolutamente favorita, non c’è confronto in tutto. Per la Champions League sono più scaramantico… Dipende da partita in partita».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24