Radja Nainggolan protagonista della prima bufera extra-campo: il centrocampista dell’Inter è stato pizzicato in discoteca fino a tarda notte insieme a Fabrizio Corona

Inter sconfitta dal Sassuolo al Mapei Stadium nella prima giornata di Serie A, Radja Nainggolan grande assente per via di un infortunio. Ma il Ninja trova il modo di finire sulle prime pagine dei quotidiani ugualmente: il motivo? La condotta extra-campo del belga, già finita nel mirino della critica in passato. L’ex Roma è stato pizzicato in discoteca fino a tarda notte insieme a Fabrizio Corona.

La vicenda risale allo scorso venerdì 17 agosto 2018: Nainggolan è stato l’ospite vip di una serata organizzata dalla discoteca La Casa Loca di Dalmine, provincia di Bergamo. Il Ninja, insieme alla moglie e al re dei paparazzi, si è concesso a selfie e autografi con i tifosi presenti nel locale. Arrivato in estate per 24 milioni di euro più Santon e Zaniolo, il 30enne inizia a far parlare di sé anche a Milano per le performance… mondane.