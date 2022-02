Inter, nerazzurri in pole per Bremer: accordo con gli agenti del difensore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer ha rinnovato il contratto con il Torino, ma l’Inter sarebbe avanti nella corsa al difensore

Il Torino ha ufficializzato ieri il rinnovo di Gleison Bremer fino al giugno 2024. Questo però non cambierà il futuro del difensore brasiliano, destinato comunque all’addio per un top club a giugno come scrive il Corriere dello Sport.

Cairo, patron granata, avrà più forza per alzare l’asticella sul prezzo del giocatore, anche se l’Inter ha trovato da tempo un’intesa di massima con gli agenti di Bremer. Il Torino valuterebbe non meno di 25 milioni di euro il suo gioiello, che al momento avrebbe dato la sua preferenza al sodalizio di Suning.

