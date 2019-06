L’Inter non svende Icardi: 70 milioni oppure lo scambio con Dybala

L’Inter non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi gioielli più preziosi della rosa: per Mauro Icardi servono minimo 70 milioni

Il divorzio tra Mauro Icardi e l‘Inter è ormai alle porte ma, contrariamente a quanto si possa pensare, non si compirà in tempi brevi. Lo spiega la Gazzetta dello Sport. A oggi è da escludere l’ipotesi di una non convocazione per il ritiro. Primo perché l’Inter si esporrebbe a un’iniziativa legale dell’argentino, con rischi troppo elevati da correre. E secondo perché l’Inter non ha voglia di deprezzare ulteriormente un calciatore che, al netto di qualsiasi valutazione, resta pur sempre un asset importante per il club.

Insomma, Icardi non sarà venduto a prezzo di saldo. Non saranno prese in considerazioni offerte inferiori a 70 milioni. E con la Juve l’unico incastro in termini di scambi sul quale è disposto a ragionare il club nerazzurro è quello con Paulo Dybala. O con Dybala alla pari o cash alla cifra stabilita. Altri giocatori non scaldano più di tanto