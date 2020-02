Inter, Ranocchia: «Contento per la vittoria. Eriksen? Classe indiscutibile»

Il difensore dell’Inter Ranocchia ha analizzato in zona mista la vittoria ottenuta in Europa League contro il Ludogorets

Andrea Ranocchia ha commentato la vittoria conquistata in Europa League contro il Ludogorets: «Sono contento per la vittoria e per il traguardo delle 200 presenze, mi dà soddisfazione. Stasera affrontavamo una squadra preparata, abituata a vincere, abbiamo sofferto quando dovevamo, poi siamo usciti e abbiamo vinto la partita. Loro sono una ottima squadra, la qualificazione non è chiusa».

«Lukaku è entrato benissimo in partita, i difensori lo temono per la sua stazza e la sua potenza, oggi ci ha dato una grande mano nel primo tempo. Eriksen? È un giocatore di una classe indiscutibile, deve ambientarsi ad un lavoro particolare, lavori che magari in altre squadre non si fanno ed ad un calcio, quello italiano, molto più tattico di quello inglese. Ci darà una grossa mano», ha concluso il difensore dell’Inter in zona mista ai microfoni di tuttomercatoweb.com.