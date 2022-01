Inter, rinnovo Brozovic: mediazione di Zhang fondamentale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter sarà fondamentale la mediazione del presidente Zhang

Steven Zhang è a Milano, e la sua visita non sembra affatto legata ad una mera questione d’immagine. L’agenda del numero uno nerazzurro è fitta di impegni: dal rifinanziamento dei bond alle strategie di mercato, il ruolo dell’uomo di Suning appare sempre più decisivo.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti, la mediazione del dirigente sarà fondamentale per chiudere la trattativa del rinnovo di Marcelo Brozovic sui 6,5 più bonus. Ma anche per verificare se ci siano i margini per andare incontro all’altro croato in scadenza: Ivan Perisic chiede 6 milioni per tre anni, ma l’Inter è attualmente ferma ad un biennale da 3 milioni a stagione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24