Inter, il rinnovo di Lautaro dimostra che Marotta ha ragione ad essere OTTIMISTA. Oaktree ha capito una COSA importante sul futuro del club

Il rinnovo imminente di Lautaro Martinez e quelli in programma di Inzaghi e Barella fanno dormire sogni tranquilli ai tifosi dell’Inter

Sul Corriere della Sera, Domenico Calcagno firma un editoriale su ciò che è successo in casa Inter.

OAKTREE – «Il rinnovo di Lautaro Martinez non può essere ancora una prova. Ma è sicuramente un indizio, chiaro e pesante. E l’ottimismo sbandierato da Beppe Marotta fin dal primo giorno dell’arrivo di Oaktree, non era semplice propaganda. L’ad interista sapeva già dove la nuova proprietà aveva intenzione di mettere i paletti e quei paletti non erano né troppo alti né troppo stretti. Insomma, i nuovi proprietari americani dell’Inter, in quanto fondo, non giocano per rimetterci dei soldi, ma hanno capito al volo che mantenere in alto l’Inter è la strada migliore per far crescere il club».