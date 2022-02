Inter, rinnovo Perisic: tutto è ancora possibile. Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Inter si lavora al rinnovo di Perisic. Situazione su cui non sono ancora perse tutte le speranze

Non è mai finita finché non è finita. Il rinnovo del contratto di Ivan Perisic, in scadenza nel prossimo giugno, è tornato possibile negli ultimi giorni. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, sottolineando come non ci sia una preclusione da parte dell’entourage del calciatore, che ha già incontrato la dirigenza nerazzurra proprio ultimamente.

La richiesta di 6 milioni annui per il rinnovo non è stata più avanzata dallo staff del giocatore, che ora si mostra disponibile al dialogo. Di sicuro né dalla Bundesliga, né dal Manchester United di Rangnick – che parevano le destinazioni possibili per Ivan Il Terribile, sono arrivati segnali decisi di un’offerta che si avvicini alle originarie richieste del croato. E allora è possibile immaginare un punto di caduta di tutto il discorso, con la proposta nerazzurra che sarà intorno ai quattro milioni netti bonus esclusi, per altre due stagioni, dunque fino al giugno 2024.

