Sanchez, che frecciata a Conte: «Per lui ero il migliore ma...»

Le parole di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, sul suo rapporto con Antonio Conte in nerazzurro. I dettagli

Alexis Sanchez ha parlato a La Voz de la Experiencia del suo rapporto con Antonio Conte all’Inter.

FRECCIATA A CONTE – «Avevo 15 minuti per dimostrare a Conte che potevo essere migliore degli altri. Quindici minuti nel calcio sono molto complicati. Arrivavo due ore prima per l’allenamento e iniziavo a correre per 15 minuti, così che quei 15 minuti diventassero 100, 1000. Perché non è facile riscaldarsi ed entrare, soprattutto se giochi contro la Juve, è difficile. Ero carico per quei 15 minuti. Mi sono detto “amo questo sport e poiché amo questo sport voglio dimostrarlo all’allenatore in 15 minuti”. Nemmeno i migliori giocatori del mondo lo fanno».

