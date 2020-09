Inter, Sanchez: «Volevo andare via dallo United dopo il primo allenamento»

Alexis Sanchez ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare il Manchester United

Alexis Sanchez, a tutti gli effetti il primo acquisto dell’Inter della nuova stagione dopo l’annata in prestito, ha spiegato con un video su Instagram i motivi che lo hanno portato a lasciare il Manchester United.

«Avevo un accordo con il Manchester City ma alla fine non è andato in porto. Poi sono arrivato lo United ed era una cosa bellissima per me, perché da piccolo mi piacevano molto. Quindi ho firmato senza informarmi troppo su ciò che stava accadendo lì. Al primo allenamento però ho capito tante cose, e ho subito chiesto al mio agente se avessi potuto rescindere il contratto e tornare all’Arsenal. Lui si è messo a ridere, gli ho detto che c’era qualcosa che non mi piaceva. Ma ormai era già tutto firmato. Non eravamo uniti come squadra, giornalisti ed ex giocatori parlavano male di noi senza sapere cosa stesse accadendo. Qualcuno doveva essere incolpato, e hanno incolpato me. Mi ha fatto male».