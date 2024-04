Inter Frey: «I calciatori giocheranno il derby come una finale»

Le parole di Sebastian Frey, ex portiere dell’Inter, in vista dello derby di Milano di domani che può valere lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Sebastien Frey svela quelle che sono le sensazioni e l’atmosfera che si respira in casa Inter alla vigilia del derby contro il Milan che vale lo scudetto della seconda stella.

COSA MI HANNO DETTO I CALCIATORI – «Ho sentito in casa Inter diversi giocatori che questo famoso derby lo giocheranno come una finale. Anche se le dichiarazioni sono state ‘Guarda, se non vinciamo il titolo lì sarà un altro giorno’, io credo che loro lo vogliano proprio vincere in quella partita. Quindi l’Inter entrerà in campo per giocarsi una finale, per poter festeggiare per questo derby»

L’ATMOSFERA CHE SI RESPIRA – «In sede Inter è l’aria che si respira proprio, mi hanno detto che la stanno proprio preparando così i ragazzi. L’Inter lunedì si gioca una finale, vogliono chiudere la stagione lunedì sera»