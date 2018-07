Inter: siglate nuove partnership con dei colossi mondiali. Cresce il brand Inter

Fc Internazionale sigla in Cina tre nuove partnership con tre colossi del settore: Beko, Lenovo e Xiaoniu88. Steven Zhang sempre a caccia di nuovi partner commerciali.

Steven Zhang a caccia di nuovi partner commerciali in Cina per incrementare il fatturato dell’Inter ed espandere il più possibile il brand in Oriente. Nella giornata di ieri, infatti, l’Inter ha siglato in Cina tre nuove partnership commerciali con tre colossi del settore.

Al Centro Suning Bellagio a Shangai è stato presentato l’accordo con il leader europeo di elettrodomestici, Beko, con la presenza di Steven Zhang, per l’appunto. Accordo che prevede la sponsorizzazione di Beko come partner ed il lancio di una linea frigo in Cina che si ispira alla maglia dell’Inter. Accordo quasi raggiunto, invece, con Lenovo, colosso mondiale dell’informatica che è in fase di formalizzazione e riguarderà direttamente Fc Internazionale Milano. Lenovo, ultimamente, è anche partner Ferrari.

Ultimo, non per importanza ma in ordine cronologico, è Xiaoniu88, leader in Cina nel settore dei servizi finanziari. Il brand diventerà financial and technology service partner dell’Inter, con la mission di implementare il numero di utenti che utilizzano i servizi della compagnia. Insomma un lavoro importante quello di Steven Zhang e l’Inter.

Manca lo stadio per mettere la ciliegina sulla torta ad un lavoro che negli anni ha portato ad una crescita di fatturato importante, qualche mese fà si registrava il +14%. Un discorso particolare, per il quale ancora oggi la famiglia Zhang non si è esposta ma che ha in mente di pianificare nel tempo. Si pensa di ristrutturare San Siro, un tira e molla con il Milan ed il Comune di Milano per stabilire come e quando iniziare i lavori, ma ad oggi non filtrano notizie relative ad uno stadio di proprietà.