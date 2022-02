Inter, Stankovic: «Niente è come il derby. Mi rivedo in Barella»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex nerazzurro Stankovic ha parlato in vista del derby di sabato tra Inter e Milan

Dejan Stankovic, storico ex calciatore dell’Inter e ora allenatore della Stella Rossa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby di sabato tra i nerazzurri e il Milan.

DERBY – «Niente è come questa partita, è un concerto alla Scala del calcio. Per chi come me è cresciuto alla Stella Rossa, il derby serbo è un pezzo di cuore. L’ho vissuto a Roma dove si parla per settimane, ma a Milano il derby è mondiale, è show: ne ho vinti, ne ho persi, ma tutti mi hanno esaltato».

INZAGHI – «È andato oltre ogni aspettativa, ma non sono stupito perché sa subentrare in momenti difficili. Come la prima volta alla Lazio dalla Primavera e come dopo il mancato arrivo di Bielsa: quando è dura, ci crede e trasmette fiducia. Ha pure aggiunto libertà e fantasia con Calha e Dzeko. Ora, però, la differenza la fa Bastoni: che ruolo fa, a proposito? È ovunque, con una intelligenza vista raramente».

BARELLA/CALHANOGLU – «Calha è più un 10 moderno, con un tiro alla Sneijder. Spero che non si offenda, ma ho qualcosa di più in comune con Barella: grinta, cuore, e lo stesso spirito dentro a ogni partita. La sua assenza col Liverpool è un colpo durissimo, ma questa squadra non ha limiti. Anzi, gli inglesi ci temono più di quanto li temiamo noi: se sottovaluti questa Inter, ti bruci».

