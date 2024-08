Inter, i TEMPI di recupero di TAREMI: le condizioni dell’attaccante nerazzurro. Ecco quando torna

C’è preoccupazione in casa Inter per condizioni di Taremi. Ecco le condizioni del calciatore iraniano dei nerazzurri

Uno dei giocatori più in forma dell’Inter in questo precampionato è stato senza dubbio Mehdi Taremi. Il centravanti, in gol più volte in amichevole, si è però infortunato: risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Secondo Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano molto vicino al giocatore, ha spiegato che l’infortunio è molto meno grave del previsto e lo staffi di Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo.