Inter, terzo ko consecutivo: non succedeva da oltre 10 anni

Inter, terzo ko consecutivo dei nerazzurri con zero reti segnate: un calo che non si vedeva da un decennio per i nerazzurri

Secondo i dati di Opta, l’Inter ha registrato un dato negativo che non si vedeva da oltre un decennio: i nerazzurri hanno perso tre partite consecutive senza riuscire a segnare neanche un gol, considerando tutte le competizioni. L’ultima volta che era successo risaliva a febbraio 2012, quando la squadra – allora allenata da Claudio Ranieri – arrivò addirittura a cinque sconfitte di fila tra Serie A e Champions League.

3 – L'#Inter ha perso 3 partite di fila senza segnare alcun gol considerando tutte le competizioni per la prima volta da febbraio 2012 (5 consecutivi in quel caso, tra Serie A e Champions League, con Claudio Ranieri in panchina). Serbatoio. #InterRoma pic.twitter.com/rcxgimAZW0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025

Il ko contro la Roma ha confermato un momento complicato per la formazione di Simone Inzaghi, che ora dovrà reagire in fretta per non compromettere il finale di stagione. Il dato sottolinea come l’Inter, solitamente tra le squadre più prolifiche del campionato, stia attraversando un’improvvisa crisi offensiva proprio nel momento cruciale dell’anno.