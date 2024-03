Inter Henry: «Se incontri Inzaghi in coppa sono guai»

Le parole di Thierry Henry su Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter: «Lo seguo dai tempi della Lazio, mi piace come fa giocare le punte»

Ospite di Sky Sport UK, Thierry Henry ha elogiato il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Di seguito le sue parole.

«Simone Inzaghi, lo seguo da tantissimo tempo, fin dai tempi della Lazio. Se lo incontri in una partita di coppa sei nei guai, come ha dimostrato la partita contro il Manchester City che ha avuto difficoltà col suo 3-5-2. Quello di Conte secondo me è più un 3-4-3, mentre a me piace tantissimo veder giocare in quel modo con due punte centrali. C’è Lautaro che viene incontro e Thuram che va profondo…».

