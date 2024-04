Inter Torino, la data dipende dal Milan: ecco perché

Ecco la motivazione per cui la sfida tra l’Inter di Inzaghi e il Torino di Juric potrebbe subire ulteriori variazioni

Se il Torino sogna l’Europa nonostante i punti di ritardo rispetto alle concorrenti, per l’Inter la strada verso l’obiettivo stagionale è molto più semplice. Infatti per lo Scudetto è solo questione di tempo prima di dar via alla festa.

Se i neroazzurri dovessero battere il Milan nel derby di lunedì 22 aprile allora l’Inter riuscirà a laurearsi campione d’Italia per la ventesima volta. In caso contrario, la Lega Serie A avrebbe già lavorato per fare in modo che l’Inter riesca a vincere il titolo sul campo.

Questo è semplicemente un discorso di scenario dato che, indipendentemente dalla squadra coinvolta, un risultato ottenuto sul campo piuttosto che sul divano è un plus non solo per chi vince ma anche per la Serie A. Per questo la sfida contro il Torino, se non dovesse arrivare la vittoria nel derby, potrebbe essere programmata per sabato 27 aprile.