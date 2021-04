Buone notizie per l’Inter di Antonio Conte: Arturo Vidal si è allenato in gruppo oggi ed è partito per Bologna insieme alla squadra

Il cileno era stato operato al ginocchio e ha sfruttato la sosta per le nazionali per tornare subito in gruppo e mettersi a disposizione di Conte per questo importantissimo rush finale.