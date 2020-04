Inter, tutte le armi di Conte per battere Juve e Lazio

L’Inter ha cinque armi per provare a battere Juve e Lazio nel caso la stagione dovesse riprendere. Ecco quali sono

La ripresa del campionato è più che mai incerta ma se hai Antonio Conte in panchina non ti puoi permettere cali di tensione. Se la stagione dovesse ricominciare l’Inter dovrà inseguire una Juve che ha praticamente due formazioni titolari e una Lazio che non si è mai fermata. La Gazzetta dello Sport elenca le 5 armi a disposizione di Conte.