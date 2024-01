Inter, UFFICIALE il trasferimento di Salcedo al Lecco: il comunicato

Eddie Salcedo, giocatore di proprietà dell’Inter, si è ufficialmente trasferito in Serie B al Lecco. Ecco il comunicato

COMUNICATO – Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Eddie Salcedo dal Fc Internazionale Milano. Eddie, classe 2001, è un attaccante duttile capace di ricoprire qualsiasi ruolo offensivo pur privilegiando la posizione di punta centrale. L’italo-colombiano è stato acquisito dall’Inter nell’estate del 2018 e riscattato nella stagione successiva. In questo periodo ha giocato per la Primavera nerazzurra collezionando 31 presenze e 13 gol. Successivamente, è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona dove ha esordito per la prima volta in Serie A e collezionato 40 presenze deliziate da 4 gol. Nella stagione 22/23 passa allo Spezia e realizza 12 presenze. In fine, nelle stagioni successive ha vestito le maglie di Bari, Genoa e Eldense in Serie B, accumulando 35 presenze e 6 gol. Benvenuto Eddie, non vediamo l’ora di vederti allo stadio ad esultare con noi!