Inter, ufficiali De Vrji, Asamoah e Nainggolan

Depositati in Lega i contratti da parte dell’Inter i contratti di De Vrji, arrivato dalla Lazio, Asamoah, arrivato dalla Juventus e Naingollan arrivato per 38 milioni dalla Roma.

Giornata di ufficialità per l’Inter che prende tre giocatori da squadre di Serie A. Sono stati depositati in Lega di Serie A, i contratti di Stefan De Vrji, ex difensore della Lazio in scadenza di contratto, che aveva già firmato con i nerazzurri il 29 marzo scorso, e di Kwadwo Asamoah, terzino arrivato dalla Juventus, in scadenza di contratto con i bianconeri e già d’accordo con l’Inter dal 17 maggio scorso.

Entrambi i giocatori sono arrivati alla corte di Luciano Spalletti a parametro zero, mentre il terzo giocatore ufficializzato nella giornata odierna dall’Inter è Radja Nainggolan, arrivato dalla Roma per 38 milioni di euro.

De Vrji, che avrà la maglia numero 6 ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 2023, contratto di tre anni per Asamoah che ha scelto la maglia numero 18, mentre Nainggolan, che avrà il numero 14 sulle spalle, ha firmato fino al 2022 con i nerazzurri.