Inter Venezia, Di Francesco: «La miglior partita di Stankovic da quando è titolare. Fallo di mano? Ecco cosa dico»

Il tecnico del Venezia Di Francesco ha commentato la sconfitta dei suoi contro l’Inter per 1-0. Ecco le sue dichiarazioni

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita persa per 1-0 contro l’Inter trascinata da Lautaro Martinez.

EPISODIO – «Non ce ne gira una come si deve. Non penso sia così evidente come dice Marelli il fallo di mano, ma se da regolamento basta poco così lo accetto e non ha senso discutere. Non abbiamo concretizzato le 3 o 4 palle gol che abbiamo creato e poi è normale che l’Inter può segnarti da un momento all’altro. Il gol nel finale sarebbe stato il giusto premio. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, perchè non hanno mai buttato palla, neanche nel finale»

LA PARTITA – «Credo che la più grande qualità dell’Inter sia la transizione. Puoi essere bravo quanto ti pare ma anche se provi a fare la partita contro di loro su questa cosa ti puniscono. Paradossalmente nel momento del gol eravamo coperti bene e potevamo marcare meglio Lautaro. Nel secondo tempo approccio migliore della mia squadra, potevamo fare gol ».

STANKOVIC – «Ha la tranquillità che piace a me. Oggi è stata la sua miglior partita da quando gioca titolare. Ha dato serenità e sicurezza in ogni situazione, anche con la palla nei piedi, fino alla fine della partita. Sta crescendo di partita in partita. Se ha qualcosa del padre? In questo momento solo il nome».