Inter, Ventola: «Se non hai i soldi per piangere rimani con quello che hai»

Le parole di Nicola Ventola alla BoboTV sull’Inter: «Quando trova una squadra chiusa e deve fare la partita va in difficoltà»

Nicola Ventola alla BoboTV ha commentato il momento dell’Inter dopo la sconfitta con il Bologna. Di seguito le sue parole.

«Inter squadra schematica, non sa andare oltre. Quando trova una squadra chiusa e deve fare la partita va in difficoltà perché non ha gente che salta l’uomo. In casa Dimarco, Dzeko ti fanno la giocata. Ma se viene aggredita ha motivazioni diverse e dà il meglio di se stesso. Quando trova squadre meno forti e deve fare la partita fa fatica. Inzaghi non ha un piano B che non siano le sue idee. Ma l’Inter come fa a pensare a un allenatore diverso da Inzaghi in questo momento? Se non hai i soldi per piangere rimani con quello che hai».

