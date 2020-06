Inter, Vertonghen idea low cost: sgambetto a Roma e Napoli

Idea Jan Vertonghen per l’Inter: l’esperto centrale del Tottenham sarebbe il rinforzo ideale per la difesa nerazzurra

L’Inter tenta lo sgambetto a Roma e Napoli per Jan Vertonghen. Il difensore belga difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Tottenham, in scadenza al termine della stagione, e sta cercando una nuova destinazione.

La concorrenza non manca, ma la Serie A affascina l’esperto centrale difensivo. E per l’Inter, Vertonghen può essere un’arma in più low cost all’arco dell’allenatore Antonio Conte.