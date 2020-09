Inter Vidal, nuovi contatti in corso con il Barcellona per ottenere il via libera

L’Inter ha avviato nuovi contatti con il Barcellona per ottenere il via libera all’ingaggio di Arturo Vidal secondo Sky Sport

Nuovi contatti in corso tra l’Inter e il Barcellona per sbloccare l’operazione legata ad Arturo Vidal secondo quanto riportato da Sky Sport. Le due società stanno cercando di trovare la squadra definitiva in modo che la dirigenza nerazzurra possa ottenere il via libera per l’ingaggio del cileno.

Solamente dopo che l’ex centrocampista della Juventus si sarà liberato dal Barcellona, l’Inter potrà ufficializzare l’arrivo di Arturo Vidal. Si attende la fumata bianca.